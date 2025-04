Lortica.it - Arezzo, zampata al 94’: Tavernelli stende il Pescara e vale il quarto posto

L’fa suo il recupero digrazie a una splendida rete diallo scadere e si porta al 4°in classifica, superando in un colpo solo tre dirette concorrenti.La squadra di Bucchi imposta subito la gara a suo favore, impegnando più volte Plizzari e colpendo un palo con Pattarello. Anche Trombini, dopo due partite in cui era rimasto praticamente inoperoso, si distingue con un paio di ottime deviazioni.Nella ripresa il ritmo cala, così come le occasioni da gol da entrambe le parti. La chance più clamorosa è per gli amaranto, quando Crialese rischia l’autorete deviando un tiro che termina di poco fuori, generando un calcio d’angolo.Assoluto protagonista della seconda parte di gara è l’arbitro, che espelle diversi componenti della panchina abruzzese, compreso l’allenatore Baldini, e sventola il rosso anche a Letizia per doppia ammonizione, lasciando ilin dieci uomini.