Napoli a rischio penalizzazione per plusvalenze atti alla procura FIGC

Napoli rischia una pesante penalizzazione nel caso in cui si confermassero veri gli atti alla procura FIGC per le possibili plusvalenze sospette generate da alcune operazioni passate 30 giorni di tempo, poi si saprà tutto. Il procuratore Giuseppe Chiné ha esattamente 30 giorni di tempo per decidere sulla pratica Napoli, relativa alle presunte plusvalenze .L'articolo Napoli a rischio penalizzazione per plusvalenze, atti alla procura FIGC Leggi su Dailynews24.it Ilrischia una pesantenel caso in cui si confermassero veri gliper le possibilisospette generate da alcune operazioni passate 30 giorni di tempo, poi si saprà tutto. Iltore Giuseppe Chiné ha esattamente 30 giorni di tempo per decidere sulla pratica, relativa alle presunte.L'articoloper

Avvocato Chiacchio: "Napoli a rischio penalizzazione per plusvalenze? Mi sento di escludere una cosa" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo “Questione plusvalenze e Napoli a rischio d ... (msn.com)

Napoli, rischio penalizzazione per il caso plusvalenze nell'affare col Lille per Victor Osimhen. Tutti i dettagli - SERIE A - Il Napoli può rischiare una penalizzazione in classifica per le plusvalenze fittizie nell'affare col Lille per il trasferimento di Victor Osimhen. (eurosport.it)

