Il parcheggio con Denza Z9 GT di BYD è una pacchia grazie alle 4 ruote sterzanti

Denza, dici BYD. Il nuovo marchio premium del colosso cinese dell'auto elettrica - che nel 2024 ha chiuso l'anno superando per fatturato Tesla (107 miliardi di dollari, contro i 97,7) - ha fatto il suo debutto in grande stile alla Design Week di Milano. La protagonista è la shooting brake Denza Z9 GT, un'ammiraglia elettrica che punta a rivaleggiare con i marchi top europei (specie Porsche), grazie a tecnologie all'avanguardia e a uno stile più vicino ai gusti occidentali. A tal proposito la super car porta la firma del noto designer tedesco Wolfgang Egger, già in forze ad Alfa Romeo e Lamborghini.«Abbiamo scelto non solo l'Italia, ma la Design Week di Milano perché crediamo che il connotato fondamentale di Denza sia proprio l'eleganza», ha spiegato la vicepresidente Stella Li, aggiungendo che il nuovo marchio vuole essere il manifesto del gruppo con tecnologie che anticipano quello che poi arriverà anche sul marchio BYD.

