Barella festeggia col Cagliari Primavera | Avete realizzato un mio sogno!

Cagliari Primavera alza al cielo la Coppa Italia, dopo aver battuto il Milan in trasferta. Nicolò Barella, ex del settore giovanile rossoblù, si unisce ai festeggiamenti con un emozionante discorso ai ragazzi sardi.TELETRASPORTATO – Dalla Champions League alla finale di Coppa Italia Primavera, Nicolò Barella è ovunque. Tornato in mattinata da Monaco di Baviera, dove ieri ha dato il suo massimo per portare l’Inter alla vittoria nell’andata dei quarti di finale, il centrocampista italiano nel pomeriggio si presenta sugli spalti dell’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. Il motivo è validissimo: sostenere il Cagliari Primavera, settore giovanile nel quale è cresciuto, nella finale di Coppa Italia contro il Milan. La presenza di Barella è di buon auspicio per i giovani sardi, che alzano il trofeo dopo un netto 0-3 ottenuto sui rossoneri. Inter-news.it - Barella festeggia col Cagliari Primavera: «Avete realizzato un mio sogno!» Leggi su Inter-news.it Ilalza al cielo la Coppa Italia, dopo aver battuto il Milan in trasferta. Nicolò, ex del settore giovanile rossoblù, si unisce aimenti con un emozionante discorso ai ragazzi sardi.TELETRASPORTATO – Dalla Champions League alla finale di Coppa Italia, Nicolòè ovunque. Tornato in mattinata da Monaco di Baviera, dove ieri ha dato il suo massimo per portare l’Inter alla vittoria nell’andata dei quarti di finale, il centrocampista italiano nel pomeriggio si presenta sugli spalti dell’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. Il motivo è validissimo: sostenere il, settore giovanile nel quale è cresciuto, nella finale di Coppa Italia contro il Milan. La presenza diè di buon auspicio per i giovani sardi, che alzano il trofeo dopo un netto 0-3 ottenuto sui rossoneri.

