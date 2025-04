De Luca non potrà candidarsi per il terzo mandato Anche Zaia al capolinea

È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dopo l'udienza di oggi. Il presidente della Giunta, Vincenzo De Luca, non potrà candidarsi.

