La serie TV di The Last of Us è stata rinnovata per una terza stagione è ufficiale

terza stagione della serie TV di The Last of Us prima della messa in onda della seconda, prevista per la giornata del 14 aprile 2025 in Italia. Si tratta di una mossa strategica che riflette la fiducia assoluta nel progetto, sostenuto da numeri record e da un seguito globale crescente.Basata sull’omonimo videogioco del 2013 per PlayStation e sul suo seguito del 2020, la serie ha saputo distinguersi per la sua qualità narrativa e visiva. Variety ha aggiunto che la prima stagione ha riscosso enorme successo, con 24 nomination agli Emmy, ed è considerata una delle migliori produzioni HBO degli ultimi anni. Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli iconici di Joel ed Ellie, affiancati da Gabriel Luna, Rutina Wesley e un ricco gruppo di nuovi attori, tra cui Kaitlyn Dever e Isabela Merced. Game-experience.it - La serie TV di The Last of Us è stata rinnovata per una terza stagione, è ufficiale Leggi su Game-experience.it HBO ha appena confermato il rinnovo per unadellaTV di Theof Us prima della messa in onda della seconda, prevista per la giornata del 14 aprile 2025 in Italia. Si tratta di una mossa strategica che riflette la fiducia assoluta nel progetto, sostenuto da numeri record e da un seguito globale crescente.Basata sull’omonimo videogioco del 2013 per PlayStation e sul suo seguito del 2020, laha saputo distinguersi per la sua qualità narrativa e visiva. Variety ha aggiunto che la primaha riscosso enorme successo, con 24 nomination agli Emmy, ed è considerata una delle migliori produzioni HBO degli ultimi anni. Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli iconici di Joel ed Ellie, affiancati da Gabriel Luna, Rutina Wesley e un ricco gruppo di nuovi attori, tra cui Kaitlyn Dever e Isabela Merced.

