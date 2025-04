L' Eternauta Netflix porta in tv uno dei fumetti più iconici di sempre oggi da leggere e regalare più che mai

Eternauta è un'opera fondamentale, per tantissime ragioni. Per come ha saputo dare lustro al fumetto argentino e per come ha saputo precorrere i tempi, sia per le soluzioni che ha adottato - e che hanno ispirato altri a loro volta-, oltre a rivelarsi tristemente profetica per quanto riguarda certi punti molto oscuri del governo militare del Paese. Infatti, il tema del controllo e dell'inganno, due insidie che nella serie a fumetti vengono sventate innanzitutto grazie al coraggio e all'ingegno dei protagonisti (in particolare, Favalli), sembrano preludere al fenomeno dei desaparecidos, di cui proprio Héctor Germán Oesterheld, sceneggiatore de L'Eternauta, sarrebbe stato poi vittima, insieme a migliaia di altri,A giudicare dal trailer, già disponibile su Netflix (dove la serie arriverà il 30 aprile), oltre a una certa fedeltà al fumetto (a partire dalla partita a truco che apre la vicenda sulla carta, riprodotta in modo assolutamente ammirevole) si è unito anche un buon grado di libertà degli sceneggiatori, che quanto meno incuriosisce. Gqitalia.it - L'Eternauta Netflix porta in tv uno dei fumetti più iconici di sempre, oggi da leggere e regalare più che mai Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'è un'opera fondamentale, per tantissime ragioni. Per come ha saputo dare lustro al fumetto argentino e per come ha saputo precorrere i tempi, sia per le soluzioni che ha adottato - e che hanno ispirato altri a loro volta-, oltre a rivelarsi tristemente profetica per quanto riguarda certi punti molto oscuri del governo militare del Paese. Infatti, il tema del controllo e dell'inganno, due insidie che nella serie avengono sventate innanzitutto grazie al coraggio e all'ingegno dei protagonisti (in particolare, Favalli), sembrano preludere al fenomeno dei desaparecidos, di cui proprio Héctor Germán Oesterheld, sceneggiatore de L', sarrebbe stato poi vittima, insieme a migliaia di altri,A giudicare dal trailer, già disponibile su(dove la serie arriverà il 30 aprile), oltre a una certa fedeltà al fumetto (a partire dalla partita a truco che apre la vicenda sulla carta, riprodotta in modo assolutamente ammirevole) si è unito anche un buon grado di libertà degli sceneggiatori, che quanto meno incuriosisce.

Non solo The Last of Us: Netflix sta per lanciare la sua serie post-apocalittica più ambiziosa - Ad Aprile, non uscirà solo The Last of Us: anche Netflix si prepara a lanciare una serie post-apocalittica perfetta per gli amanti del genere. (bestmovie.it)

L'Eternauta: Netflix risponde a The Last of Us con lo spettacolare trailer ufficiale - Guardate il trailer ufficiale de L'Eternauta e scoprite una nuova apocalisse in vista del ritorno di The Last of Us. (serial.everyeye.it)

L’Eternauta: trailer e data d’uscita della serie basata sull’omonimo fumetto - La serie L’Eternauta è ispirata al fumetto fantascientifico di Héctor Oesterheld e Francisco Solano López che racconta di un’invasione aliena a Buenos Aires. (cinematographe.it)