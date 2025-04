Trump kiss my ass

Imolaoggi.it - Trump, “kiss my ass” Leggi su Imolaoggi.it ''mi permetto di suggerire di sorprendere il magnate intavolando una volta per tutte il discorso su due punti fondamentali legati tra loro''

Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO. KISS MY ASS”: L’AMERICA DI TRUMP OLTRE IL LIMITE DELLA DIPLOMAZIA. Trash talking Le sporche, brutte e cattive elezioni americane del 1972 (ma mai ai livelli di Trump). La menzogna come diritto costituzionale, ovvero la libertà di parola secondo J.D.Vance. Il «latin» di Santana a Padova. Come Trump è stato plasmato dal wrestling. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO - L'espressione usata dal presidente degli Stati Uniti fa riferimento alle trattative che i Paesi colpiti dai dazi vorrebbero intraprendere con Washington. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per ... (tg24.sky.it)

Trump: «Dazi? Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo» - Sono in arrivo delegazioni dal Giappone e dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la Casa Bianca, dimostrano ... (ilmessaggero.it)

Donald Trump: «Dazi? Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo» - Negli Stati Uniti sono in arrivo delegazioni dal Giappone e dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la ... (msn.com)