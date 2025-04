Sport.quotidiano.net - Palladino: "In campo con la giusta mentalità. Gioca De Gea, Gosens sta meglio"

Firenze, 9 aprile 2025 - Torna la Conference League con la Fiorentina impegnata suldel Celje per la partita d'andata. Raffaelepresenta la gara in conferenza stampa, partendo dalla questione esterni sinistri e dalle condizioni di. "Robin sta, sta lavorando e recuperando. Nei prossimi giorni valuteremo il suo rientro in squadra. A sinistra abbiamo Fabiano e Michael, non è il suo ruolo ma si è sempre comportato molto bene. Può fare il quinto, ha gamba e inserimento. Ci ho parlato, si può adattare tranquillamente". Il percorso in Europa cosa le ha insegnato? "Contro di noi le squadre hanno sempreto alla morte, con grande energia e voglia di batterci. Questo lo sappiamo, sarebbe da sciocchi entrare incon lasbagliata. Lo stadio sarà caldo, non dobbiamo sottovalutare nulla, curare i dettagli e ladi voler passare il turno".