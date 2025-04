Allarme caro-prezzi per i dazi di Trump | Fino a 3 500 dollari per iPhone In Italia aumenti per Harley Davidson e jeans si salva Coca Cola

La guerra commerciale innescata da Donald Trump fa scattare l'allarme caro-prezzi e innervosisce soprattutto i fan di Apple. Con le tariffe il tanto amato smartphone potrebbe arrivare a costare fino al 40% in più e se dovesse venire prodotto negli Stati Uniti, come sogna Trump, il suo prezzo potrebbe schizzare fino a 3.500 dollari. L'obiettivo delle tariffe varate dal presidente americano è.

Allarme caro-prezzi per i dazi di Trump: "Fino a 3.500 dollari per iPhone". In Italia aumenti per Harley Davidson e jeans, si salva Coca Cola - La guerra commerciale innescata da Donald Trump fa scattare l’allarme caro-prezzi e innervosisce soprattutto i fan di Apple. Con le tariffe il tanto amato smartphone potrebbe arrivare a costare fino a ... (msn.com)

