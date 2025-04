In moto verso casa | il trailer della nuova serie di avventure motociclistiche con Ewan McGregor

Leggi su Cinefilos.it

In: ildiciclistiche conApple TV+ ha pubblicato ildell’attesastagionediciclistiche “In”. Prodotto e interpretato dae Charley Boorman, questo viaggio in 10 episodi riaccende il famoso spirito di viaggio del duo, portandolo questa volta un po’ più vicino a.Di cosa parla In?“In” seguee Charley alla guida did’epoca rimesse a nuovo in un viaggio dalladi, in Scozia, a quella di Charley, in Inghilterra. Al posto del percorso più breve, scelgono la strada più lunga, attraversando il Mare del Nord fino alla Scandinavia, salendo fino al Circolo Polare Artico e poi giù fino ai Paesi Baltici e attral’Europa continentale, prima di tornare indietro passando per la Manica due mesi dopo.