Panorama.it - Vinitaly 2025: Nonostante i dazi, il mercato del vino rimane solido

Si chiude con numeri solidi e un chiaro messaggio di fiducia la 57ª edizione di, il salone internazionale dele dei distillati, che ha animato Veronafiere dal 6 al 9 aprile. Con 97.000 presenze totali, la manifestazione conferma il suo ruolo di baricentro per il settore vitivinicolo mondiale, trainata da un’incidenza crescente di buyer internazionali: oltre 32.000 operatori esteri provenienti da più di 130 Paesi, pari al 33% del totale, con un aumento del 7% rispetto al 2024.Girando per i padiglioni della fiera non si è percepita una frenesia mista paura dovuta aiimposti da Donald Trump a tutti i paesi. Anzi. A brillare tra i mercati internazionali è il Regno Unito, che fa registrare un balzo del +30% nella presenza di buyer, segnando un risultato sorprendente e simbolico in un periodo segnato da incertezze post-Brexit.