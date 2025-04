Pescara-Arezzo 0-1 il gol di Tavernelli vale il quarto posto

Pescara, 9 aprile 2025 – Un gol che vale il quarto posto. È quello segnato in pieno recupero da Tavernelli, che consente all’Arezzo di strappare la terza vittoria nella storia in casa del Pescara e la terza di fila per Bucchi. Un successo fondamentale perché consente di superare in un colpo solo Pineto e Vis Pesaro, raggiungendo proprio il Delfino, con cui ora è in vantaggio per gli scontri diretti. Bucchi rinuncia al turnover e conferma lo stesso undici che ha vinto e convinto contro il Perugia. E l’inizio dell’Arezzo è spavaldo come nel derby. Gli amaranto si riversano nella metà campo avversaria con coraggio sfruttando il dinamismo di Dezi, che al 7’ colpisce di testa su cross di Pattarello ma alza troppo la mira. La partita è vivace e anche il Pescara non rinuncia a spingere. Il primo a centrare lo specchio però è Tavernelli che al 19’ conclude di sinistro ma trova la risposta di Plizzari. Sport.quotidiano.net - Pescara-Arezzo 0-1, il gol di Tavernelli vale il quarto posto Leggi su Sport.quotidiano.net , 9 aprile 2025 – Un gol cheil. È quello segnato in pieno recupero da, che consente all’di strappare la terza vittoria nella storia in casa dele la terza di fila per Bucchi. Un successo fondamentale perché consente di superare in un colpo solo Pineto e Vis Pesaro, raggiungendo proprio il Delfino, con cui ora è in vantaggio per gli scontri diretti. Bucchi rinuncia al turnover e conferma lo stesso undici che ha vinto e convinto contro il Perugia. E l’inizio dell’è spavaldo come nel derby. Gli amaranto si riversano nella metà campo avversaria con coraggio sfruttando il dinamismo di Dezi, che al 7’ colpisce di testa su cross di Pattarello ma alza troppo la mira. La partita è vivace e anche ilnon rinuncia a spingere. Il primo a centrare lo specchio però èche al 19’ conclude di sinistro ma trova la risposta di Plizzari.

Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti. Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti. Pescara-Arezzo 0-1, il gol di Tavernelli vale il quarto posto. Serie C - La diretta di Pescara-Arezzo 0-0. Serie C girone B recupero 34° turno: Pescara-Arezzo 0-1, un eurogol di Tavernelli nel recupero porta Bucchi al 4° posto. Serie C Pescara-Arezzo 0-0 Secondo Tempo. Ne parlano su altre fonti

Pescara-Arezzo 0-1, il gol di Tavernelli vale il quarto posto - Pescara, 9 aprile 2025 – Un gol che vale il quarto posto. È quello segnato in pieno recupero da Tavernelli, che consente all’Arezzo di strappare la terza vittoria nella storia in casa del Pescara e la ... (msn.com)

Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti - Terza sconfitta di fila, un punto nelle ultime 4 gare: è vera crisi ora per il Pescara che cade nel recupero per con l'Arezzo in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol ... (ilpescara.it)

Serie C Pescara Arezzo, notte fonda all’Adriatico. Tavernelli gela i biancazzurri (0-1) - Serie C Pescara Arezzo, primo tempo a viso aperto. Prima Plizzari e il palo salvano i biancazzurri poi Trombini è super su Alberti. Nella ripresa la beffa arriva in pieno recupero. Prima il doppio gia ... (rete8.it)