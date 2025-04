Lollobrigida | ecco Ddl a difesa prodotti agroalimentari italiani

Roma, 9 apr. (askanews) – Tre nuovi reati che colmano un vuoto di tutela penale e inasprimento delle sanzioni. E' stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri il 'Ddl a difesa dei prodotti agroalimentari italiani'. Un provvedimento, ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, "che incide sulla semplificazione per rafforzare la competitività delle imprese che operano correttamente sul mercato" e che prevede "tolleranza zero con chi abusa del valore della nostra produzione". "Proponiamo tre reati in più – ha quindi proseguito – per una maggiore trasparenza nella concorrenza e nelle regole della distribuzione lungo la filiera agroalimentare". I tre reati, ha spiegato il ministro della Giustizia Nordio, sono commercio di alimenti con segni mendaci, frode alimentare e agropirateria.

Lollobrigida: ecco Ddl a difesa prodotti agroalimentari italiani - Roma, 9 apr. (askanews) – Tre nuovi reati che colmano un vuoto di tutela penale e inasprimento delle sanzioni. E’ stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri il ‘Ddl a difesa dei prodotti agroalime ... (askanews.it)

