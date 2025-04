È finita l’era di Vincenzo De Luca lo sceriffo della politica in Campania Cosa succede ora?

Luca è ora lo Jep Gambardella del centrosinistra in Campania: non può vincere le elezioni, ma può farle fallire. Leggi su Fanpage.it Delo Jep Gambardel centrosinistra in: non può vincere le elezioni, ma può farle fallire.

Calcio: tegola per l'Empoli, stagione finita per Kouamé - (ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 08 APR - Stagione finita per l'attaccante dell'Empoli Christian Kouamé. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante ivoriano che si è info ... (msn.com)

Stagione finita per Kouamè - Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, Christian Kouamé si aggiunge alla già lunga lista degli infortunati dell'Empoli. L'attaccante italo-ivoriano si è fermato domenica pomeriggio durante la sfida con ... (informazione.it)

Mannaia Usa, dazi al 20%. L'impatto sulle Marche: «Finita la globalizzazione per noi è un colpo da ko» - ANCONA - La scure di Trump è calata sull’economia mondiale. Minacciati già in campagna elettorale, da presidente degli Stati Uniti ha dato ai dazi i contorni della dura ... (msn.com)