Cagliari Giulini | L’Inter non sarà al 100% Non sarebbe male almeno un punticino!

Mentre festeggia il successo in Coppa Italia della sua Primavera, Tommasopensa già a Inter-di sabato. Il Presidente del club sardo appare particolarmente ottimista sulla sfida di campionato.LA PARTITA PERFETTA – A Milano in occasione della finale di Coppa Italia Primavera (vinta proprio dai suoi giovani rossoblù), il Presidente del, Tommaso, viene intercettato da Sportitalia. Queste le dichiarazioni del numero uno deitani, in merito alla sfida di campionato che sabato dovranno affrontare contro: «Sabato abbiamo un’altra partita qui a Milano, nonriuscire a fareunovviamente una partita complicatissima, fortunatamenteieri sera ha giocato e ha qualche giocatore fuori, quindi magari saranno leggermente meno alrispetto al solito.