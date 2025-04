Olginate proibisce il pallone in piazza | divieto di giocare e multe fino a 600 euro Basta caos No puniti i bambini

Olginate (Lecco) – Le malelingue dicono ormai in paese è vietato essere bambini, altri sostengono che era ora che il sindaco prendesse posizione contro i maleducati, di sicuro fa discutere il cartello esposto nella centralissima piazza Garibaldi in cui si minacciano sanzionai salatissime contro chi gioca a pallone. “La quiete e il decoro sono diritto di tutti – ammonisce il cartello - Sono vietati gli schiamazzi, il gioco del pallone e i giochi rumorosi in genere. I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative da 100 a 600 euro”. "Andate a giocare altrove” Un provvedimento necessario secondo il sindaco Marco Passoni, che spiega di essere stato sollecitato dai residenti in piazza stanchi di dover assistere controvoglia a partitelle accesissime con dribbling ad auto e pedoni di giorno e pallonate ai lampioni di notte. Ilgiorno.it - Olginate proibisce il pallone in piazza: divieto di giocare e multe fino a 600 euro. “Basta caos”. “No, puniti i bambini” Leggi su Ilgiorno.it (Lecco) – Le malelingue dicono ormai in paese è vietato essere, altri sostengono che era ora che il sindaco prendesse posizione contro i maleducati, di sicuro fa discutere il cartello esposto nella centralissimaGaribaldi in cui si minacciano sanzionai salatissime contro chi gioca a. “La quiete e il decoro sono diritto di tutti – ammonisce il cartello - Sono vietati gli schiamazzi, il gioco dele i giochi rumorosi in genere. I trasgressori sarannocon sanzioni amministrative da 100 a 600”. "Andate aaltrove” Un provvedimento necessario secondo il sindaco Marco Passoni, che spiega di essere stato sollecitato dai residenti instanchi di dover assistere controvoglia a partitelle accesissime con dribbling ad auto e pedoni di giorno e pallonate ai lampioni di notte.

