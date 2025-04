Medioriente | Macron Francia potrebbe riconoscere Stato palestinese a giugno

Francia potrebbe riconoscere lo Stato palestinese "a giugno". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron parlando su France 5. "Non lo farò per compiacere questa o quella persona", ha aggiunto Macron, "ma perché è giusto". "A giugno", durante la conferenza sulla creazione di uno Stato palestinese, "potremmo finalizzare con l'Arabia Saudita il movimento di riconoscimento reciproco da parte di diversi Paesi ", ha detto ancora Macron.

