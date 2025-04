Trump mette in pausa i dazi | stop di 90 giorni per tutti tranne che per la Cina

Trump ci ripensa e mette in pausa i dazi per 90 giorni. Il presidente Usa ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sulle tariffe reciproche, escludendo però da questa sospensione la Cina. Anzi, per Pechino ha ulteriormente aumentato i dazi al 125%.Trump sembra cercare una strategia d'uscita dopo le critiche, anche interne, ricevute sui dazi. E così prova a rivendicare il grande successo della sua operazione scrivendo in un post su Truth che "più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie".Paesi, scrive ancora Trump, che "su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti".

