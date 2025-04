Oasport.it - FOCUS NUOTO – “Ho ancora fame”: Simona Quadarella e il futuro in vasca dopo un 2024 in chiaroscuro

In questa intervista di Alice Liverani con il supporto di Enrico Spada esploriamo la straordinaria carriera di?, una delle atlete più dominate delitaliano e mondiale . Classe 1998,ha conquistato 44 ori ai campionati italiani , 19 ori tra europei e mondiali giovanili , e ben 10 medaglie mondiali, di cui 3 ori . Ma il suo successo non si è fermato ai titoli nazionali e giovanili.ha scritto la storia delcon la sua straordinaria performance alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , dove ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero , alle spalle di due leggende delcome Ariarne Titmus e Katie Ledecky . Un viaggio attraverso il percorso di questa incredibile atleta, che ha dimostrato di essere una vera regina della piscina e un punto di riferimento per ilitaliano.