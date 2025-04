Pescara-Arezzo 0-1 adesso è vera crisi per il Delfino | cronaca tabellino e voti

vera crisi ora per il Pescara che cade nel recupero per con l'Arezzo in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol di Tavernelli al 93', con i biancazzurri appena rimasti in 10 per l'espulsione di Letizia. Europa.today.it - Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti Leggi su Europa.today.it Terza sconfitta di fila, un punto nelle ultime 4 gare: èora per ilche cade nel recupero per con l'in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol di Tavernelli al 93', con i biancazzurri appena rimasti in 10 per l'espulsione di Letizia.

Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti - Terza sconfitta di fila, un punto nelle ultime 4 gare: è vera crisi ora per il Pescara che cade nel recupero per con l'Arezzo in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol ... (ilpescara.it)

Serie C Pescara Arezzo, notte fonda all’Adriatico. Tavernelli gela i biancazzurri (0-1) - Serie C Pescara Arezzo, primo tempo a viso aperto. Prima Plizzari e il palo salvano i biancazzurri poi Trombini è super su Alberti. Nella ripresa la beffa arriva in pieno recupero. Prima il doppio gia ... (rete8.it)

Serie C - La diretta di Pescara-Arezzo 0-0 - Gli amaranto in campo nel recupero della 34esima giornata. Una vittoria vorrebbe dire quarto posto in classifica. Gli abruzzesi reduci da due sconfitte consecutive ... (arezzonotizie.it)