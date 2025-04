Audio Spaziale per le cuffie in Windows 11 e 10 con Sonic e Dolby Atmos

Leggi su .com

Immergersi in un film o in un gioco con un suono che sembra avvolgere da ogni direzione è un’esperienza che cambia il modo di vivere l’. Con10 e11, questa magia è alla portata di tutti grazie all', una tecnologia che rende il suono tridimensionale anche con un semplice paio di.Tra le opzioni di miglioramento del suono quando si usano gli auricolari è possibile attivare gli effeti dell'. Questa funzione dovrebbe rendere il suono e la musica ascoltata col PC attraverso lepiù coinvolgente, come se il suono fosse tutto intorno nella camera.Che cos’è l’?L’non è solo un effetto sonoro sofisticato. È un modo per far sembrare che i suoni arrivino da punti precisi nello spazio, come se fossi in una sala da concerto o nel mezzo di un’esplosione in un videogioco.