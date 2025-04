Oasport.it - Puppo: “Berrettini in forma come negli anni d’oro. Non so se superino Sinner prima del 2026”

La bella vittoria in rimonta di Matteosul numero 2 al mondo Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo ha rappresentato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“Quando abbiamo visto il sorteggio, c’era l’idea che potesse accadere. Secondo me bisogna anche guardare dall’altra parte del campo, però comunque fantastico. È stato molto brillante fisicamente, il che lo ha aiutato anche nei colpi, in un torneo in cui il servizio non sembra contare così tanto. Adesso si sta abituando a sconfiggere i big, perché ne ha già battuti un paio in questa stagione. Bella atmosfera comunque sul Centrale. Non faceva così freddo ed il pubblico era quello delle grandi occasioni a Montecarlo.