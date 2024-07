Black Letter 1 – La missiva del paradiso

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ogni minuto è prezioso, specialmente dopo l’arrivo di una misteriosaa nera. Lo sanno bene i protagonisti di1, scritto e disegnato da Mogiko e pubblicato da J-Pop Manga ed Edizioni BD. In un mondo in cui gli umani ricevono dellee che annunciano la loro imminente morte, Rushi, Tosa e gli altri dell’agenzia Miyagawa Mori avranno a che fare con un evento più unico che raro.1 – Mogiko; J-Pop Manga ed Edizioni BD La cerimonia più importante Nell’isola di Neogashima, in un mondo in cui gli esseri umani ricevono dellee nere annuncianti la loro impendente morte dagli angeli, delle particolari agenzie organizzano la “fine” di coloro che decidono di essere accompagnati verso la fine del loro viaggio terreno; una di esse è la Miyagawa Mori, gestita in parte da Rushi e Tosa, che si interfacceranno con le misteriose creature delle quali nessuno conosce ancora la vera natura.