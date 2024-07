America Violenta | l’orecchio ferito di Trump porterà caos e distruzione a qualunque Presidente verrà eletto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’attentato afa fare un salto quantico alle elezionine. Tutto sembra assomigliare al prequel di Civil War il film di Garland agli Oscar 2024. La più grande democrazia dell’occidente non subiva un colpo del genere dell’attentato a Ronald Regan del 1981, ma i ricordi di tutti vanno ai due fratelli Kennedy, uno ucciso in carica e l’altro da candidato. Ben 4 presidentini sono stati uccisi a cominciare da Abram Lincoln, in unin cui le armi – la violenza è conseguenza – sono addirittura difese dalla costituzione, una democrazia fondata sulle colt e sull’epopea dellaconquista del West. Ma ora il clima sembra diverso: c’è molta divisione tra glini, come in Francia, altro Paese della Libertà, ma inchiunque può avere un’arma automatica, fucili d’assalto compresi.