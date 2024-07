Altra gigantesca truffa su Rdc e permessi di soggiorno | la GdF stana la coppia diabolica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) I signori della. Ancora non ci liberiamo dei gravi danni all’erario provocati dal reddito di cittadinanza: la misura grillina, che per fortuna il governo ha superato. Ancora un legame illegale tra immigrazione clandestina e rdc scovato dalla Guardia di Finanza di Torino. Due coniugi, un egiziano e una donna rumena sono i protagonisti di quest’altro “furto” ai danni dello Stato. Cona l’aggravante di favorire l’immigrazione illegale. Alla coppa i finanzieri hanno sequestrato 1,6 milioni di euro. Un milione e seicento euro sequestrati a un egiziano e una rumena I due erano già destinatari di misure cautelari personali in un distinto procedimento penale: per associazione per delinquere finalizzata all’ingresso e alla permanenza illegale nel territorio dello Stato.