Alcaraz | Quando torno a casa devo farmi il letto non importa se ho vinto due Slam

(Di lunedì 15 luglio 2024) Abc ha intervistato Carlos, fresco vincitore di Wimbledon. In finale ha surclassato Novak Djokovic, dimostrando di essere il più forte tennista del momento.: «il» Vincere Wimbledon per due volte consecutivamente, sempre contro Djokovic: «Spero sempre di giocare sul campo centrale, di giocare di nuovo un’altra finale di Wimbledon, e questo è molto bello. Continuare a sentire quella tensione come fosse la prima volta, è bello e speciale. Man mano che avrò più esperienza e giocherò più volte, spero che arrivino più finali e più volte nel campo centrale, imparerò a capire queste situazioni e forse sarò meno teso, ma per ora continuerà a essere come la prima volta». Ci sono stati molti cambiamenti nella tua vita per arrivare fin qui? «Ho ancora difficoltà con diverse cose che sto cercando di cambiare.