Traffico Roma del 14-07-2024 ore 17 | 30

(Di domenica 14 luglio 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani incidente Concorde sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est entrata in città devi rallentamenti dovuti alintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Pontina e Appia fine versosulla via Pontina tra Monte d’oro e pratica di mare sulla tangenziale est proseguono i lavori di riqualificazione della sopraelevata fino al 15 di luglio chiuso L’ingresso da via Prenestina per il trasporto pubblico da domani lunedì 15 luglio e per tutta l’estate sulla linea a della metropolitana per interventi di riqualificazione sarà chiusa la stazione di spagna e dal 22 di luglio e fino al 9 di settembre la stazione di Ottaviano maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito