Tra certezze novità e nodi da sciogliere | l’Atalanta Under 23 si prepara a ripartire

(Di domenica 14 luglio 2024) Bergamo.23 è pronta a dare ufficialmente il via alla sua seconda stagione tra i professionisti dopo l’ottimo quinto posto nel girone A di Serie C – con tanto di brillante percorso playoff stoppatosi solamente alla fase nazionale con il Catania – conquistato nella passata stagione, ossia quella del debutto assoluto. Dopo qualche settimana di attesa, si è concretizzata una delle riconferme più importanti che garantiscono solidità e continuità al progetto: la seconda squadra nerazzurra, infatti, vedrà nuovamente Francesco Modesto al timone in quella che si preannuncia come un’annata assai complessa, ovvero quella dove tutti si attendono di vedere i nerazzurri nuovamente ai vertici della terza divisione professionistica italiana.