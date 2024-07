Tour de France 2024 oggi la quindicesima tappa con 5 Gran Premi della Montagna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildeproponelanumero 15, la Loudenvielle – Plateau de Beille di 198 km con tanta salita e ben 5(4 di prima categoria prima dell’arrivo Hors Categorie) – in diretta tv e streaming – in una giornata chiavecorsa. Dopo lo show nella 14esima14 luglio la maglia gialla Tadej Pogacar può piazzare un altro colpo decisivo nel tappone pirenaico che si accende subito dopo la partenza. Dopo appena 7 km scarsi, il gruppo affronta il Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8% di pendenza media), che non farà la differenza immediata ma metterà subito alla prova le gambe dei corridori. Dopo la discesa, ci si prepara ad affontare il Col de Menté (9,3 km al 9,1%). Quindi, tocca al Col du Portet d’Aspet (4,3 km al 9,6%) che chiude i primi 65 km.