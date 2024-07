Spagna-Inghilterra siamo alla finale! Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Alle ore 21 si gioca ladegli Europei del 2024 in Germania. All’Olympiastadion si affrontano, di seguito le. SCELTE –è la partita delle conferme. Le due squadre erano già arrivate finofine agli scorsi Europei, laad un passo ded eliminata ai rigori dall’Italia. Anche i due allenatori confermano le loro scelte delle scorse partite e cambiano pochissimo nei primi undici che scenderanno in campo. De La Fuente dà spazio a Dani Olmo sulla trequarti, forse l’uomo del momento tra i giocatori spagnoli. Tornerà anche Dani Carvajal squalificatosemigiocata dai compagni con la Francia. In difesa comanderanno il reparto Le Normand e Aymeric Laporte.