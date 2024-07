Serra San Bruno L’istituto L Einaudi vince il premio nazionale Imprendi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Il gruppo di progetto della classe IV G – C.A.T. deldi Istruzione Superiore “L.” diSan(VV) coordinato dalla giovanissima team manager Catia Cartolano, ha vinto il 4° posto(e ilin denaro) del “2024” della “Fondazione– Scuola ditorialità” con il progetto “ECO CANDLES – Le candele in cera d’api e cera vegetale”. Le motivazioni indicate dalla commissione valutatrice che hanno contribuito all’assegnazione delsono: la soluzione “one health”, la sostenibilità ambientale, gli obiettivi SDG, l’economia circolare, le partnership attivabili. Il progetto vincitore rispetta questi valori che risultano attualissimi in termini di sostenibilità e ditorialità giovanile innovativa connessa alla “green economy” e all’economia circolare.