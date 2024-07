Rtc le affinità musicali d’Europa E il potente cannone di Paganini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Le offertedi Rete Toscana Classica di questa calda settimana di luglio. Questa sera (domenica 14) potremo ascoltare un concerto dell’Orchestra della Toscana con due monumenti sonori di Beethoven: Concerto dell’"Imperatore" e la Sinfonia "Eroica", dirige Diego Ceretta, al pianoforte Alessandro Taverna (alle ore 20,30). Lunedì 15, i nostri consigli per l’ascolto comprendono una sezione singolare perdi musiche di compositori europei (dalle 10,40 alle 12,24): ottoni britannici e percussioni di Vaughan Williams, Gustav Holst e Britten, cui segue il fascino scozzese di Mendelssohn e una fantasia di Bruch, per concludere con il "coro delle filatrici dell’olandese volante" di Wagner rivisitato da Liszt. Da non perdere "il" di( alle 14,55) , ovvero la potenza sonora del violino Guarnieri del Gesù appartenuto aqui suonato da Massimo Quarta.