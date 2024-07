Prestiti a imprese meno 416 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) PERUGIA – Una flessione di 416di euro in un anno neialle: è il dato che emerge per l’Umbria dal report pubblicato dal centro studi della Cgia di Mestre che ha messo a confronto l’ammontare degli impieghi nell’aprile 2024 con quelli rilevati nello stesso mese dell’anno precedente. Secondo i dati di Cgia, il ricorso al credito in Umbria da parte delleè scivolato dai quasi 9,3 miliardi di euro dell’aprile 2023 ai quasi 8,9 miliardi dell’anno successivo. A soffrire di più è il territorio della provincia di Perugia, dove gli impieghi vivi si sono ridotti, sempre nel periodo di riferimento, del 5 per cento, che in valori assoluti equivalgono a circa 380,5in. Migliore il quadro nella provincia di Terni dove la contrazione del ricorso al credito si attesta ad appena il 2,2 per cento, con una flessione in valori assoluti di 35,5di euro.