Parigi 2024 Alice Bellandi | Se dovessi vincere il primo pensiero andrebbe a me stessa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Ostia –è pronta a partecipare alla seconda Olimpiade della carriera, a. La stella del judo tricolore e atleta delle Fiamme Gialle (vive e si allena al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castel Porziano), campionessa mondiale ed europea juniores, con un argento e un bronzo senior iridato in bacheca, sogna in grande. Lo confessa in una intervista rilasciata alla Fijlkam (fijlkam.it), raccontando di sé e dei suoi sogni sportivi. Sarà in gara il 27 luglio a, nella categoria dei 78 kg. Di seguito, la sua intervista (Fonte Fijlkam – fijlkam.it) Ciao! Chi vincerà i 78 kg a? “!”. Ok, adesso presentati, nome e cognome, categoria di peso e migliori risultati. “Sono, 78 kg, i miei migliori risultati sono l’ultimo argento mondiale, il bronzo mondiale 2023, direi anche la medaglia d’oro al Master 2022, le due medaglie europee argento 2023 e bronzo 2022 e poi campionessa del mondo junior, non me lo dimenticherò mai”.