Pantani e quel Giro del 1999 | ecco cosa successe davvero

(Di domenica 14 luglio 2024) Clamorosa svolta nell’inchiesta che dovrebbe finalmente chiarireaccaddenella corsa Rosa che inl’anno stava incoronando il grande corridore italiano La procura di Trento ha aperto una nuova inchiesta su un presuntodi scommesse illegali messo in atto dalla criminalità organizzata e sul conseguente complotto, anche questo al momento presunto, per escludere il ciclista Marcodald’Italia del. L’enorme volume di giocate sulla vittoria finale dell’atleta romagnolo avrebbe spinto l’organizzazione criminale a fermarlo a ogni costo prima del traguardo finale. Marcoincastrato dalla camorra – Cityrumors.it – Ansa foto Il 14 febbraio del 2004 ci lasciava, in circostanze poco chiare e alquanto misteriose, il grande campione romagnolo, eroe tragico e amatissimo: l’ultimo capace di vinceree Tour nello stesso anno.