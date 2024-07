Oristanio al Venezia facilita Tessmann? Resta ancora un nodo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, anche se non immediato. La cessione ufficiale di Gaetanoproprio alpotrebbe in qualche modore la cessione dell’americano, anche se il veroin questo momento – come sottolineato dal Corriere dello Sport -, riguarda proprio il giocatore stesso. CESSIONE – Gaetano, si trasferisce ala titolo definitivo dopo un’esperienza di prestito al Cagliari. L’attaccante classe 2002, che ha fatto il suo debutto in Serie A con i sardi la scorsa stagione, ha firmato un contratto quinquennale con il club lagunare fino al 30 giugno 2029. L’operazione ha portato nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 5 milioni di euro, con l’inserimento di una clausola che garantisce all’Inter il 30% sulla futura rivendita del giocatore.