Odissea di dolore e sfruttamento Oggi aiuto i profughi come me

(Di domenica 14 luglio 2024) Partito dal suo Paese d’origine, la Costa d’Avorio, col miraggio di una vita migliore in Europa, per raggiungere l’Italia ha attraversato a piedi una parte del deserto africano, è caduto nelle mani dei trafficanti libici, è stato più volte imprigionato. Quindi si è imbarcato su uno dei “gommoni della speranza“ ed è stato salvato dalla guardia costiera. Mamadou Kouassi, 41 anni, cheabita a Caserta e fa il mediatore culturale, ha portato la sua storia anche a San Donato, dove ha partecipato alle iniziative promosse dal Comune per la Giornata del rifugiato. Fra gli eventi organizzati per l’occasione anche la proiezione del film di Matteo Garrone “Io capitano“, ispirato anche alla vicenda di Mamadou. La pellicola, che è stata anche candidata all’Oscar, si è aggiudicata i “Nastri d’argento 2024“.