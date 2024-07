Napoli | partita la nuova stagione azzurra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Con l’arrivo a Dimaro è ufficialmentelacon alla guida Antonio Conte. È praticamente la prima volta che di questi tempi sono già presenti 3 volti nuovi in rosa. Mai si è vista una tale determinazione societaria. Il mister Conte, insieme al nuovo ds Manna, stanno dando tutt’altra identità ad un club storicamente macchinoso nelle trattative. L’attesa di vedere Conte all’opera sul campo di allenamento è finita, ma ora comincia l’attesa per le prime amichevoli che inizieranno a far luce sul progetto tecnico. Per quanto il mister si impegni a tener nascosto il modulo a cui si affiderà, gli indizi sono troppo espliciti in direzione della difesa a 3. Due centrali già arrivati, Hermoso in dirittura d’arrivo, i continui riferimenti a Di Lorenzo e Olivera nel ruolo di braccetto di destra e sinistra, sono tutte indicazioni di una difesa a 3.