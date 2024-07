My Lady Jane recensione della serie Prime Video | riscrivere la storia grazie al fantasy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) Ladi Myche adatta l'omonimo libro scritto a sei mani: la riscrittura, in chiavevera diGrey, regina d'Inghilterra per soli 9 giorni. Perché quando Quentin Tarantino riscrive la, facendo uccidere Hitler a una ragazza ebrea e a un proiezionista nero, ci esaltiamo e quando invece è la serialità a cambiare eventi realmente accaduti ci scaldiamo tanto? È un fenomeno che andrebbe seriamente approfondito: cinema e televisione, quando fanno intrattenimento e non sono documentari, chiedono sempre una dose di sospensione dell'incredulità. Quindi perché farsi alzare la pressione se si gioca con gli eventi reali? Secondo questa logica dovremmo stare a contestare anche quasi tutti i film di fantascienza, che si prendono spesso grosse libertà per quanto riguarda le leggi delle fisica.