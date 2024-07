L’offerta del Napoli smaschera la bugia di Conte

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 14 luglio 2024) Illavora ad un arrivo molto importante e non atteso:degli azzurri, ha detto unaÈ uncon le idee chiare quello targato Antonio. Il tecnico salentino ha sempre messo come priorità nel mercato blindare la difesa e Manna lo ha acntato: sono già arrivati Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno per fare maggior consistenza ad un reparto che lo scorso anno ha incassato troppi gol. Servirà ripartire proprio da lì, dal mettere la sicuro la porta di Meret, per cullare ambizioni di vertice. La difesa però da sola non basta e il direttore sportivo azzurro è chiamato a rinforzare anche gli altri reparti. Sicuramente l’attacco che potrebbe perdere Osimhen nelle prossime settimane: Lukaku è il nome più caldo per sostituire il nigeriano, con il belga che aspetta la chiamata partenopea per ritrovare, l’allenatore che è stato in grado di farlo rendere al meglio.