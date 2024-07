L’attentatore di Trump inspiegabilmente libero di colpire | sotto accusa la responsabile della sicurezza nominata da Biden

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Infuriano le polemiche sugli omessi controlli dopo l’attentato a Donaldin Pennsylvania: il cecchino ha sparato “diversi colpi”,e in queste ore finisceil capo del Secret Service, Kimberly Cheatle. In una nota il portavoce dei servizi segreti statunitensi, Anthony Guglielmi, ha dato il bilancio dell’attentato: una persona nel pubblico è rimasta uccisa, mentre altre due sono gravemente ferite, oltre a. Chi è la donna che guida gli 007 Usa Dopo essere salito sul tetto, armato di fucile semiautomatico, un Ar-15 prodotto dalla Colt, il cecchino si è piazzato per mirare. Dopo aver sparato i primi tre colpi, uno dei quali ha feritoall’altezza dell’orecchio, si sono sentiti almeno altri sei colpi in rapida successione, probabilmente sparati dai Servizi segreti che hanno abbattuto lo sparatore.