La fame nera che spingeva alla rivolta

(Di domenica 14 luglio 2024) Romagna mia? Non ancora nella prima metà dell’800. La Romagna papalina, Cesena compresa, è roba da preti e signori. Gran parte del popolo se la passa male tra carestie, brigantaggio, insorgenze, sprazzi dipopolare con donne in prima fila contro le esportazioni di grano, mentre in città il prezzo del pane aumenta. E’ rivelatrice d’una miseria diffusa la tumultuosafemminile che accadde a Cesena proprio in questi giorni di luglio, ma dell’anno 1828. Giorno dopo giorno era salita la rabbia popolare per il rincaro del grano e di conseguenza del pane che, in vendita, era ridotto a peso ‘piciolissimo’ (molto piccolo) come annotano i cronisti d’allora. Preoccupava anche la siccità in primavera e il gran caldo che aveva reso scarso il raccolto dell’anno.