Ignazio Moser compie gli anni la curiosa dedica di Cecilia e il riferimento al matrimonio

(Di domenica 14 luglio 2024)32, gli speciali auguri diRodriguez per il marito due settimane dopo le nozze PerRodriguez è arrivato il momento di nuovi festeggiamenti a due settimane dalla grande festa di nozze. Oggiglie spegne precisamente 32 candeline, e la festa è scattata già a partire dalla mezzanotte in Sardegna, dove la coppia si trova anche per godere di qualche giorno di relax: “Feliz cumple mi amor” ha scrittoin una prima storia Instagram di auguri per suo marito. Poi è arrivato il momento della torta in un locale sardo, con la sorella di Belen che ha fattoanche alle nozze: “32di vita e 14 giorni da sposato, feliz cumpleanos Nachito” è il messaggio posto sulla torta di compleanno del figlio d’arte che si è poi scatenato tra i festeggiamenti senza rinunciare a qualche foto con i fan.