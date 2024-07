I migliori oli della Liguria scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) Sin dalla prima edizioneguida Oli d'Italia dellaci ha abituato a oli che vanno ben oltre l'immaginario collettivo al quale è legata la produzione. Si sente ancora parlare troppo spesso di "dolcezza" degli oli liguri quando nella quasi totalità dei casi si tratta più esattamente di "stanchezza". Ormai, però, chi faqualità la sua cifra stilistica è legato all'avanguardia tecnologica sia in campo sia in frantoio e punta a valorizzare peculiarità varietali che si manifestano attraverso profumi e persistenze gustative che in passato non erano evidenziabili in questi termini. Niente molazze, fiscoli e presse, perché con le Tre Foglie delsi entra nel mondo dell'avanguardismo tecnologico, ramo nel quale i liguri sono stati sempre protagonisti fin dal Settecento, periodo nel quale si esportavano in tutta la Penisola (e in particolare in Calabria, come testimoniato dal marchese Domenico Grimaldi nell'opera "Istruzioni sulla nuova manifattura dell'olio introdotta nel Regno di Napoli" del 1776) conoscenze in fatto di potatura e nuove tecniche estrattive.