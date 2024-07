Gromo trascinato dal cane cade e batte la testa | anziano in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024). Era a passeggio per la via principale diinsieme al suoquando l’animale – di grossa taglia – lo ha strattonato, facendolore a terra. Un 71enne è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo dopo l’incidente, avvenuto sabato 13 luglio intorno alle 16,30 in via Giovanni Giuseppe Milesi. L’, un villeggiante con residenza nel capoluogo e una seconda casa in Alta Val Seriana, stava conducendo ilal guinzaglio, camminando insieme alla moglie. Improvvisamente l’animale avrebbe violentemente tirato in avanti l’uomo: il 71enne è caduto sull’asfaltondo la faccia al suolo, è statoper qualche metro ed ha perso i sensi. Sul posto un’ambulanza dei volontari della Croce Blu die un’automedica.