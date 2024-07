Film in piazza e sulla sabbia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) di Tiziana Petrelli Cinema in, talk show, presentazioni librarie e persino proiezioni in spiaggia e tanta musica tra cui un appuntamento all’alba, domenica 4 agosto, in cui verranno eseguiti (tastiera e voce) i 14 brani della colonna sonora del "Grande Freddo" di Lawrence Kasdan. Da martedì al 6 agosto, a Fano torna "CineFortunae-Capolavori restaurati by the sea" con un ricco programma e tantissimi ospiti per rendere omaggio a due grandi interpreti della storia del cinema internazionale: Marcello Mastroianni e Marlon Brando, nel centenario della nascita. Un grande evento dell’estate fanese organizzato dall’associazione Locura con la cineteca di Bologna. La novità di quest’anno sarà la possibilità di sottoscrivere (dato che l’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito) la tessera CineFortunae che oltre a sostenere il Festival offrirà ai possessori ingressi gratuiti al Masetti e al Politeama e tanti sconti alla libreria Mondadori.