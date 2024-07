Copa America 2024 | l’Uruguay chiude terzo battuto il Canada ai rigori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Si è decisa ai calci di rigore la finale per il 3° posto della, che ha visto sfidarsi in quel di Charlottee Uruguay. La squadra di Bielsa ha aperto le danze all’8 con Bentancur, ma i nordni hanno trovato il pari al 22? con Kone. Jonathan David ha quindi portato avanti i suoi all’80, ma in pieno recupero Luis Suarez ha ristabilito l’equilibrando, siglando il definitivo 2-2 al 92?. Si è quindi andati ai, dovenon ha mai sbagliato (gol di Valverde, Bentancur, De Arrascaeta e Suarez), mentre ilne ha falliti due (Kone parato e Davies traversa). A festeggiare è stata dunque la Celeste, capace di riscattare il ko in semifinale con la Colombia ere con un sorriso la competizione. HIGHLIGHTSilaiSportFace.