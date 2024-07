Confesercenti sul decoro | Danno per l’intera città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "Dopo la nostra audizione non si è ancora fatto niente per ilin Borgo: serve un’accellerazione perché l’immagine che diamo a cittadini e turisti può danneggiare tutta Pisa". È schietto il presidente die titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento, Fabrizio Di Sabatino, che chiede se ci siano sviluppi a seguito dell’incontro in largo Ciro Menotti tra diversi esercenti di Borgo Stretto con una delegazione di Fratelli d’Italia, composta dall’assessora Giulia Gambini, il consigliere regionale e coordinatore provinciale Diego Petrucci, la consigliera comunale Virginia Mancini e la coordinatrice dei quartieri del centro storico Amelia Pozzi. "Comenon possiamo che condividere le preoccupazioni che i commercianti hanno espresso nell’incontro dei giorni scorsi – spiega Di Sabatino –.