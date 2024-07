Biden Serve unità contro la violenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’è l’obiettivo più sfuggente di tutti, ma niente è più importante in questo momento. Un tentativo di assassinio è contrario a tutto ciò che rappresentiamo come nazione. In America non c’è posto per questo o qualsiasi altro tipo di”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe, in un breve discorso alla stampa alla Casa Bianca, in merito all’attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, che ha causato il lieve ferimento dell’ex presidente.ha espresso il cordoglio ai familiari della vittima, un vigile del fuoco in pensione, e ha riferito di aver avuto una “breve ma piacevole conversazione” con Trump.“Donald Trump è l’ex presidente. Ha già un livello elevatissimo di sicurezza e io ho ripetuto di dargli tutte le misure di sicurezza necessarie – ha detto ancora-.